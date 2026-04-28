В Латвии рассматривают запрет на русские имена и фамилии

В Латвии предлагают запретить русские имена и фамилии, рассказал депутат Рижской думы Алексей Росликов. По его словам, такие идеи выдвигают общественники, блогеры и даже политики. Инициативы звучат с завидной периодичностью.

«Одно из предложений публичных людей было — это вопрос [русских] фамилий и имён, чтобы они просто исчезли. Мол, хватит, будем полностью ассимилировать, как они любят это слово повторять», — приводит его слова РИА «Новости».

Росликов привёл пример, как один из местных «лидеров мнений» предложил запретить русскоязычные надписи на могилах. Этот человек ссылался на запрет использования негосударственного языка в общественном пространстве.

Депутат пояснил, что любой блогер в Латвии может озвучивать теории и оскорбления в отношении русскоязычных. Но если русскоязычные люди ответят на эти выпады — они рискуют сразу попасть в уголовную полицию.

Ранее сообщалось, что полиция Латвии фиксирует на фото и видео людей, которые приходят на братские кладбища в День Победы. Контроль носит системный характер. В дни празднования Победы надзор усиливают. 9 Мая в Латвии официально считается Днём памяти и скорби. Власти разрешают приходить на кладбища, но запрещают публичные формы празднования.