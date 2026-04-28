27 апреля, 22:11

В Латвии рассматривают запрет на русские имена и фамилии

Депутат Росликов: В Латвии предлагают запретить русские имена и фамилии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NorthSky Films

В Латвии предлагают запретить русские имена и фамилии, рассказал депутат Рижской думы Алексей Росликов. По его словам, такие идеи выдвигают общественники, блогеры и даже политики. Инициативы звучат с завидной периодичностью.

«Одно из предложений публичных людей было — это вопрос [русских] фамилий и имён, чтобы они просто исчезли. Мол, хватит, будем полностью ассимилировать, как они любят это слово повторять»,приводит его слова РИА «Новости».

Росликов привёл пример, как один из местных «лидеров мнений» предложил запретить русскоязычные надписи на могилах. Этот человек ссылался на запрет использования негосударственного языка в общественном пространстве.

Депутат пояснил, что любой блогер в Латвии может озвучивать теории и оскорбления в отношении русскоязычных. Но если русскоязычные люди ответят на эти выпады — они рискуют сразу попасть в уголовную полицию.

Латвия покинула FIBA из-за допуска россиян к юношеским турнирам

Ранее сообщалось, что полиция Латвии фиксирует на фото и видео людей, которые приходят на братские кладбища в День Победы. Контроль носит системный характер. В дни празднования Победы надзор усиливают. 9 Мая в Латвии официально считается Днём памяти и скорби. Власти разрешают приходить на кладбища, но запрещают публичные формы празднования.

Лия Мурадьян
