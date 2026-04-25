25 апреля, 11:38

Латвия покинула FIBA из-за допуска россиян к юношеским турнирам

Обложка © ТАСС / TOMASZ SOKOLOWSKI / Zuma

Глава Латвийского баскетбольного союза Раймондс Вейонис ушёл из комиссии Международной федерации баскетбола (FIBA) по баскетболу 3×3. Причина — ФИБА решила снова пускать на юношеские турниры спортсменов из России и Белоруссии. Об этом пишет TVNET.

«Я принял решение уйти со своей должности. Мы будем работать, чтобы удержать эти позиции, пока конфликт на Украине не завершится решением, которое будет принято нашими союзниками», — объявил Вейонис.

101 медаль под родным флагом: Россия возвращается в большой спорт

Напомним, что FIBA отменила ограничения для молодёжных сборных России и Белоруссии по баскетболу 3×3. Например, сборную России U-21 допустили до турнира 3×3 Nations League. При этом для всех остальных соревнований, включая юношеский чемпионат Европы по баскетболу (он пройдёт летом 2026 года в Китае и Малайзии), запрет для российских команд пока сохраняется.

Напомним, российские клубы отстранили от Евролиги с сезона 2021/2022 года, а сборные России до сих пор не выступают на международных турнирах.

BannerImage
