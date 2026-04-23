Российский спорт потихоньку возвращается на международную арену в полноценном статусе. Министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярёв сообщил, что с начала 2026 года государственный гимн страны звучал на чужих стадионах уже 42 раза.

Эта статистика стала возможной благодаря постепенному снятию дискриминационных ограничений. Под национальным флагом на семи турнирах выступили 122 наших спортсмена, которые завоевали 101 медаль. В копилке: 42 золотых, 28 серебряных и 31 бронзовая награда.

Историческим моментом стало выступление женской сборной по водному поло на Кубке мира в апреле. Это первый командный вид спорта, где Россия была представлена в полноценном статусе с флагом и гимном.

Без ограничений сейчас соревнуются дзюдоисты, боксёры, тхэквондисты, самбисты и паралимпийцы. Более 20 международных федераций уже допустили российских юниоров до турниров без всяких условий.

Ожидают возвращения национальных символов борцы и тяжелоатлеты. Переговоры продолжаются. Ситуация меняется динамично: если в начале года нас просто «терпели», то теперь — встречают как равных.

Впервые гимн России с 2022 года прозвучал перед стартовым матчем женской сборной по водному поло на Мальте. Исполнение главной песни страны состоялось до встречи нашей команды с соперницами из Аргентины. Игра проходила в рамках второго дивизиона Кубка мира.