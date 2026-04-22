22 апреля, 17:42

Путин: Россия достойно возвращается в мировой спорт и укрепляет позиции

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что отечественные спортсмены постепенно возвращаются на международные соревнования. По его словам, это происходит уверенно и с достойными результатами.

«Россия постепенно возвращается на мировые спортивные арены, и делает это весьма достойно. <...> Мы, государство, безусловно, продолжим развивать спортивную сферу по всем направлениям, обеспечивать самые широкие возможности для занятий и спортом высших достижений», — сказал глава государства на церемонии награждения победителей чемпионатов мира по боксу.

Путин добавил, что позиции страны в мировом спорте остаются прочными, несмотря на внешнее давление. Кроме того, он заявил о намерении продолжать развитие отрасли и поддержку как профессионального, так и массового спорта.

Ранее Life.ru сообщал, что впервые с начала 2022 года на соревнованиях по игровым видам спорта прозвучал российский гимн. Знаменательное событие случилось на Мальте перед стартовым матчем женской сборной по водному поло.

Полина Никифорова
