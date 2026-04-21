Гимн России прозвучал на турнире в игровых видах впервые с 2022 года

Впервые с начала 2022 года на соревнованиях по игровым видам спорта прозвучал российский гимн. Знаменательное событие случилось на Мальте перед стартовым матчем женской сборной по водному поло.

Исполнение главной песни страны состоялось до встречи нашей команды с соперницами из Аргентины. Игра проходила в рамках второго дивизиона Кубка мира. Российские ватерполистки одержали победу со счётом 33:11.

Незадолго до этого, 13 апреля, World Aquatics приняла судьбоносное решение. Организация полностью восстановила членство России и сняла все ранее действовавшие преграды. Теперь отечественные спортсмены получили право выходить на старт с национальной символикой и слушать гимн.

Эта федерация стала первой среди международных объединений в командных игровых дисциплинах, кто пошёл на снятие санкций.

Турнир на Мальте продлится до 26 апреля. Далее россиянкам предстоит сыграть с немками (22 апреля) и южноафриканской сборной (23 апреля). Две сильнейшие команды соревнования пробьются в финал женского Кубка мира — 2026.

Ранее на аналогичном турнире выступила мужская сборная. Эти соревнования стали первыми для России в командных видах спорта с 2022 года. Подопечные Деяна Станоевича заняли седьмое место. За него они должны были бороться со сборной Украины, но там отказались от игры.