13 апреля, 12:44

Всех пловцов из России допустили до соревнований с флагом и гимном

Обложка © freepik / drobotdean

Взрослые спортсмены из России и Белоруссии получили разрешение выступать в водных видах спорта с флагами и гимнами. О снятии ограничений и запретов сообщили в Бюро Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics), информация есть на сайте организации.

«Взрослым спортсменам с белорусским или российским спортивным гражданством будет разрешено участвовать в соревнованиях World Aquatics на тех же условиях, что и их коллегам, представляющим другие спортивные национальности, — с соответствующей униформой, флагами и гимнами», — сказано в тексте.

Такому решению предшествовали обсуждения с подразделением по обеспечению честности в водных видах спорта (Aquatics Integrity Unit, AQIU) и комитетом спортсменов World Aquatics.

Ранее Международная федерация гандбола (IHF) допустила юниорские сборные России и Белоруссии к международным соревнованиям. Речь идёт о командах всех возрастных категорий до 21 года. А также World Aquatics допустила российских спортсменов до юношеских международных соревнований.

Татьяна Миссуми
