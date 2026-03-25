Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

25 марта, 18:19

Юниорские сборные России по гандболу допущены к международным турнирам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RafikovaYana

Международная федерация гандбола (IHF) допустила юниорские сборные России и Белоруссии к международным соревнованиям. Решение вступает в силу немедленно. Речь идёт о командах всех возрастных категорий до 21 года.

«Совет организации принял решение разрешить российским и белорусским юниорским сборным постепенно, с немедленным вступлением в силу, вернуться к участию в международных соревнованиях», — указано в сообщении IHF.

Напомним, что по факту решение о возвращении молодёжных и юношеских сборных на международную арену было приятно ещё в начале месяца. Однако необходимо было определиться с техническим регламентом и площадками, где будут проходить матчи, поскольку далеко не все государства готовы аккредитовать российские команды.

Полина Никифорова
