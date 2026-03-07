Международная федерация гандбола допустила молодёжные сборные России на турниры

Молодёжные и юношеские сборные России по гандболу получили добро на участие в международных стартах — соответствующее решение утвердили IHF и EHF. Об этом рассказал председатель высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв.

«Сейчас международная и европейская федерации пытаются найти формулу. Но по факту решение уже принято — молодёжные и юношеские сборные допускаются», — приводит его слова РИА «Новости».

Как отметил глава высшего совета ФГР, ключевая интрига сейчас сместилась в организационную плоскость. Предстоит определиться с техническим регламентом и площадками, где будут проходить матчи, поскольку далеко не все государства готовы аккредитовать российские команды.

А ранее сообщалось, что молодёжные сборные России по волейболу всех возрастов получили право выступать на европейских турнирах в полноценном статусе. Это решение подразумевает участие команд под национальным флагом и с гимном страны. В пресс-службе Всероссийской федерации волейбола уточнили, что данные старты являются также отборочными этапами к крупным международным соревнованиям. Ожидается, что практические детали реализации этого допуска будут проработаны руководящим органом европейского волейбола в ближайшее время.