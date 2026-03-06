Российские молодёжные сборные по волейболу вернули на европейские турниры

Европейская конфедерация волейбола разрешила молодёжным сборным России участвовать в международных соревнованиях под своей эгидой. Команды смогут выступать в полноценном статусе — с национальным флагом и гимном. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

«Молодёжные команды России всех возрастов будут допущены к европейским турнирам. Они смогут выступать в полноценном статусе — под флагом и с гимном страны», — говорится в сообщении.

Речь идёт о европейских соревнованиях, которые одновременно являются отборочными этапами к международным турнирам. Таким образом, российские юниорские и молодёжные команды смогут вновь участвовать в континентальных стартах. В федерации также отметили, что операционные детали и практическая реализация решения будут дополнительно разработаны и вынесены на рассмотрение административного совета Европейской конфедерации волейбола.

Ранее Международная федерация скалолазания (World Climbing) также объявила о снятии ограничений с российских и белорусских спортсменов. Исполнительный совет на заседании в Турине решил восстановить деятельность национальных федераций двух стран и допустить их представителей к соревнованиям под своей эгидой.