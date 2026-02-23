Российских скалолазов допустили до соревнований в нейтральном статусе

Международная федерация скалолазания (World Climbing) приняла решение о допуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Исполнительный совет Международной федерации скалолазания на заседании, состоявшемся в Турине, снял запрет с федераций скалолазания России и Белоруссии», — говорится в заявлении.

Деятельность двух федераций была приостановлена в марте 2022 года, однако теперь она возобновлена после получения подтверждающих писем от соответствующих президентов. Спортсмены и представители команд с российскими и белорусскими паспортами смогут участвовать в международных стартах при соблюдении критериев нейтрального статуса.

Ранее Life.ru писал, что итальянский политик Франческо Тоскано назвал дискриминацией отстранение россиян от соревнований. По его словам, спорт не должен превращаться в инструмент политического давления, а исключение россиян выглядит как бессмысленная дискриминация