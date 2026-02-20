«Нейтралитет — это давление»: Дегтярёв — о «спарринге» с МОК, смене флага и Милане-2026

Российский спорт живёт в режиме ограничений, судебных споров и дипломатических переговоров. МОК допускает атлетов в нейтральном статусе, но Москва называет такие условия дискриминацией. Где проходит граница компромисса? Нужно ли наказывать тех, кто меняет спортивное гражданство? И станет ли Милан-2026 последними «нейтральными» Играми для России? Об этом — в интервью Михаила Дегтярёва для Life.

«Красные линии»: на какие условия МОК Россия не пойдёт ни при каких обстоятельствах?

— МОК допускает российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе и по жёстким критериям. Где для России проходит граница допустимого? Есть ли условия, на которые страна не согласится даже ценой недопуска к Играм?

— Любые ограничения против российских и любых других спортсменов по политическим причинам – будь то нейтральный статус, обязательство подписывать какие-то декларации или полный недопуск – мы считаем незаконной дискриминацией, прямо нарушающей принципы Олимпийской хартии. Единственный вариант, с которым мы согласимся – полный и равноправный доступ всех наших спортсменов на все международные старты, а до тех пор будем противостоять всем санкциям дипломатически, политически, юридически.

Я сам лично много выезжаю за границу и провожу переговоры с членами МОК, главами международных федераций и других организаций, чтобы смягчать условия для наших спортсменов, а в перспективе снять их все. Мы подаем иски в суды и арбитражи, 4 уже выиграли. В том числе благодаря этому на нынешние Олимпийские игры в Италии поехали наши саночники, бобслеисты и лыжники. Еще несколько исков в производстве и планах.

Но при этом не нужно путать несогласие или нашу борьбу с несправедливостью и добровольную самоизоляцию. Мы не будем запрещать или критиковать наших спортсменов, которые выезжают на международные соревнования под нейтральным флагом. Они этого не выбирали, от национальной символики и гражданства не отказывались, все свои медали они везут домой, в Россию, и везде в мире знают, что они русские. Без этой практики наш спорт будет становиться менее конкурентным, а без побед терять зрителей и спортивный резерв.

Смена спортивного гражданства: вопрос свободы выбора или ответственности перед страной?

— Вы занимаете жёсткую позицию по смене спортивного гражданства. Где, по-вашему, проходит грань допустимого? Речь идёт о лишении званий, титулов, призовых, доступа к инфраструктуре?

— Смена спортивного гражданства существует во всём мире, мы принимаем иностранных спортсменов, и наши атлеты тоже иногда принимают решение перейти в спортивную федерацию другого государства. Это вопрос этики. Границу ни для кого мы закрывать не будет, у Минспорта нет таких полномочий, но определенные меры нужно вырабатывать – в спортивном сообществе есть на это запрос.

Например, мы должны исключить ситуации, когда государство тратит на подготовку спортсмена миллионы рублей, он продолжает бесплатно тренироваться в России, но при этом выступает под флагом другого государства. Для нас это и репутационные, и серьезные финансовые потери. Ведь на начальных этапах спортподготовки государство тратит больше 260 тысяч рублей в год на одного спортсмена, а на элитных спортсменов, которые входят в национальные сборные, выезжают на чемпионаты мира, – до 1,5 млн рублей в год. Без возмещения этих расходов государству и речи быть не может о смене спортивного гражданства.

Кроме того, Минспорт уже выпустил приказ о лишении спортивных званий за переход в другое спортивное гражданство. Мы применяем его в тех случаях, когда спортсмен не просто уехал, но и поливает грязью родную страну. Недавно именно за это всех спортивных званий был лишен шахматист Федоссев. Я считаю, что нужно развить это направление работы вплоть до запрета на использование спортивной инфраструктуры России для бесплатных тренировок спортсменов, сменивших спортивное гражданство.

Где проходит граница: кого считать «своими», если карьера строится за рубежом?

— Если речь идёт о лишении статусов и титулов, где проходит граница? Будут ли ставиться под сомнение заслуги тех, кто остаётся гражданином России, но делает карьеру за границей?

— Давайте отделим зерна от плевел. Смена спортивного гражданства – это вполне конкретный термин, он означает выступление за иностранные сборные. Это критично особенно в тех ситуациях, когда спортсмен еще и поливает грязью Россию, которая дала ему все.

При этом у нас десятки спортсменов, которые остаются гражданами России, входят в наши сборные команды, но при этом играют за клубы других государств. Это абсолютно нормальная ситуация. Далеко за примером ходить не нужно. Великий хоккеист Александр Овечкин играет за американский клуб Capitals, но остается гражданином России и патриотом нашей страны.

В общей сложности в НХЛ играет порядка 50 российских спортсменов, в европейских футбольных клубах – более 30 русских игроков. Недавно вратарь ПСЖ Матвей Сафонов в финале Межконтинентального кубка ФИФА-2025 стал первым в истории футбола вратарем, отразившим 4 подряд пенальти, и был официально признан лучшим игроком встречи. Он получил золотую медаль из рук президента ФИФА Джанни Инфантино. Мы гордимся им и можем только приветствовать его достижение.

Милан-2026: переходный этап или последняя Олимпиада под нейтральным флагом?

— Чего вы ждёте от Олимпиады в Милане-2026? Это шанс достойно выступить в нынешних условиях или возможность показать миру несправедливость ограничений?

— Олимпийские игры в Италии мы рассматриваем как переходный этап. Наши фигуристы, лыжники, саночники не заняли призовых мест, но все они молоды и к следующей зимним Играм повысят уровень за счет того, что будут выступать на чемпионатах мира и Европы, кубках и других турнирах. Если бы они не посетили эти Олимпийские игры сейчас, то соответственно только следующие стали бы для них дебютом, этим самым переходным этапом с 12-13 местами. Спортивный результат – это всегда следствие опыта и тренировок.

Кроме того, по нашему плану итальянские игры должны стать последними, на которых мы выступаем под нейтральным флагом. У МОК нет юридически оснований продолжать бан ОКР: текст нашего Устава приведен в соответствие с требованиями МОК, мы не нарушаем ничей спортивный суверенитет.

Мы видим многие встречные шаги от МОК, в частности, важным решением стало рекомендация по полному доступу для российских спортсменов-юниоров, по возможности выступить в качестве полноценной сборной на юношеских Олимпийских играх в Сенегале, которые состоятся осенью. По всем признакам, на летние Игры в США в 2028 году мы уже поедем без ограничений. Вот это будет прорыв, которого мы добиваемся и ждем.