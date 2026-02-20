Жертва пубертата, бунтарка и новая чемпионка: Кто такая Алиса Лю, взявшая золото на Олимпиаде в Милане

Она родилась от суррогатной матери, в 13 лет стала самой молодой чемпионкой США, в 16 сбежала из спорта, назвав его токсичным, а в 20 вернулась и выиграла Олимпиаду в Милане в 2026 году. История Алисы Лю настолько насыщена драмами и поворотами, что Netflix уже давно должен был купить права на сериал. Мы собрали все самые яркие факты о фигуристке, которая переписала правила большого спорта и доказала: можно побеждать, не убивая себя тренировками.

Отец-диссидент и пятеро детей без матери

Как Алиса Лю вернулась в спорт и выиграла Олимпиаду-2026. Фото © Gettyimages / MediaNews Group

История семьи Алисы Лю начинается с побега. Её отец, Артур, участвовал в кровавых студенческих протестах на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, после чего бежал из Китая в Америку. Устроившись адвокатом в Окленде, он мечтал о большой семье, но судьба распорядилась иначе. Артур прошёл через развод, а пятеро его детей, включая Алису, появились на свет благодаря суррогатному материнству и анонимному донору яйцеклеток.

Девочка родилась первой из пятерых и, как старшая сестра, с детства привыкла к ответственности. Отец в одиночку воспитывал детей, и именно он привёл пятилетнюю дочь на каток, потому что обожал Мишель Кван, американскую фигуристку, выступавшую в одиночном катании. Никто тогда не представлял, что эта случайная прогулка превратит девочку в звезду мирового масштаба. Уже в 10 лет малышка стала самой молодой чемпионкой США в категории intermediate, а дальше началось настоящее безумие.

13-летняя чемпионка и первопроходец четверных прыжков

Алиса Лю: фигуристка, которая назвала спорт токсичным и ушла в 16 лет. Фото © Gettyimages / Power Sport Images

Алиса Лю ворвалась в фигурное катание, как ураган. В 13 лет она стала самой молодой чемпионкой США в истории и первой американкой, которая исполнила четверной лутц на официальных соревнованиях. Представьте: худенькая девочка с косичками выходит на лёд и делает то, что раньше считалось невозможным для женщин. Она крутила тройные аксели в каскадах, прыгала четверные и при этом улыбалась так, будто всё это даётся ей легко и естественно.

В юниорском сезоне 2019–2020 она стала главной соперницей Камилы Валиевой, и тогда казалось, что впереди её ждёт головокружительная карьера. Судьи были в восторге, тренеры предрекали великое будущее, а отец уже мечтал об олимпийском золоте. Алиса Лю демонстрировала элементы ультра-си с лёгкостью, которая поражала даже опытных специалистов. Но жизнь, как всегда, приготовила свой сюрприз.

Пубертат как приговор и побег из токсичной среды

В 16 лет с Алисой случилось то, что ломает карьеры большинства юных фигуристок: она выросла. Тело изменилось, девочка вытянулась до 158 сантиметров и заметно поправилась, сложные прыжки начали разваливаться. К физическим проблемам добавились травма бедра и постоянная смена тренеров по настоянию отца, который начал активно вмешиваться в карьеру дочери и принимать решения за неё.

На Олимпиаде в Пекине в 2022 году Алиса Лю заняла седьмое место, потом взяла бронзу чемпионата мира и вдруг объявила об уходе. В соцсетях она написала честно: 11 лет в фигурном катании были безумными, среда токсична, спорт забирал всё время, и у неё не было ни поддержки, ни семьи, ни друзей рядом. Девушка просто устала быть машиной для добывания медалей. Она хотела жить обычной жизнью подростка, и это желание не смогли перебить никакие уговоры тренеров и давление окружения.

Два года свободы и неожиданное возвращение

История Алисы Лю: четверные прыжки, побег и триумфальное возвращение на Олимпиаду-2026. Фото © Gettyimages / Qian Jun/MB Media

Покинув большой спорт, Алиса наконец-то вздохнула полной грудью. Она получила водительские права, ездила на концерты, путешествовала по Гималаям, поступила в UCLA на факультет психологии и просто тусовалась с друзьями. Никаких тренировок, никакого давления, никаких ожиданий. Казалось, что с фигурным катанием покончено навсегда и девушка строит совершенно другую жизнь.

Но в 2024 году что-то щёлкнуло. Во время лыжной поездки на озеро Тахо Алиса Лю вдруг поняла, что скучает по льду. Не по соревнованиям, не по медалям, а просто по катанию ради удовольствия. Она связалась со своими любимыми тренерами Массимо Скали и Филиппом Ди Гульельмо и впервые в жизни сказала: «Теперь все решения принимаю только я. Никакого диктата, никакого давления. Спорт должен приносить удовольствие, или его не будет вообще».

Олимпийское золото с «причёской-деревом» и дерзким характером

Вернувшись на лёд, Алиса Лю стала совершенно другим человеком. Она покрасила волосы горизонтальными полосами (сама говорит, что мечтает стать деревом... Что бы это ни значило), сделала пирсинг и чётко обозначила границы: тренируюсь, когда хочу, выступаю, когда комфортно, живу так, как считаю нужным. Отношения с отцом стали прохладными, зато появились настоящая свобода выбора и право распоряжаться собственной жизнью.

Удивительно, но такой подход сработал. В 2025 году она выиграла чемпионат мира, стала первой американкой с 2006 года, взявшей этот титул. А на Олимпиаде в Милане Лю собрала всё воедино: золото в командном турнире и личное золото с 226,79 балла. Её программы смотрелись так свежо и эмоционально, что судьи не скупились на компоненты. Алиса выходила на лёд не как робот, запрограммированный на победу, а как человек, который получает кайф от того, что делает.

Символ нового поколения или опасный пример

Фигуристка Алиса Лю: почему она ушла из спорта и как вернулась. Фото © Gettyimages / Joosep Martinson

Теперь вокруг Алисы Лю развернулись ожесточённые споры. Одни называют её ролевой моделью для нового поколения спортсменов, которая доказала: можно побеждать без самоистязания и тренерского диктата. Другие считают исключением из правил, чей опыт не сработает ни на ком другом. Ведь большинство фигуристок, пытавшихся вернуться после длительного перерыва, проваливались и не могли восстановить прежнюю форму.

Кто-то даже ехидно замечает, что Алиса Лю вернулась именно тогда, когда россиянок отстранили от международных соревнований и конкуренция резко ослабла. Но разве это отменяет её достижения? Она единственная американка с четверным лутцем в истории, она пережила пубертат и травмы, она выстроила личные границы и научилась жить так, как хочет. И при этом всё равно выиграла Олимпиаду, доказав простую истину: спорт не должен убивать человека ради результата.

Алиса Лю стала символом нового поколения в большом спорте. Она доказала, что можно любить то, что делаешь, уважать себя и при этом побеждать. Её подход к спорту радикально отличается от традиционного: никаких жертв психическим здоровьем, никакого тренерского диктата, только удовольствие от катания. И если из-за этого кто-то называет её опасным примером для спорта, возможно, проблема не в Алисе, а в самом спорте. По её биографии Netflix точно должен снять сериал.