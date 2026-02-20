«Все и так знают, что я россиянин»: Никита Филиппов высказался о «нейтральном» флаге

Призёр Олимпиады в Милане Никита Филиппов признался, что выступать под нейтральным флагом неприятно, но, по его словам, в реальности это мало что меняет.

«Многие спрашивают, какого это — выступать под нейтральным флагом. Да, это неприятно, но ни один человек меня ещё не спросил, из какой страны я родом. Все и так знают», — написал Филиппов у себя в Telegram-канале.

Спортсмен добавил, что до сих пор не может поверить в свою медаль и ощущает её “чужой”, будто её могут отобрать.

Никита Филиппов завоевал медаль на Олимпийских играх в Италии в ски-альпинизме — дисциплине, где всё решают секунды и один финальный заезд. Ранее он пробился в решающий старт, финишировав вторым в полуфинальном забеге, а затем сумел удержаться в группе лидеров и принёс команде награду, став одним из самых обсуждаемых героев российских выступлений на нынешних Играх. МОК уже пригласил Филиппова на закрытие Олимпиады.