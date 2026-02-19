Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
19 февраля, 14:35

Ски-альпинист Филиппов прокомментировал серебро на ОИ фразой «Мужик сказал — мужик сделал»

Никита Филиппов. Обложка © Telegram / Никита Филиппов

Российский ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебряную медаль в спринтерской гонке на Олимпийских играх в Италии, прокомментировал свою победу словами «Мужик сказал — мужик сделал». Победное видеообращение спортсмен опубликовал в телеграм-канале.

Никита Филлипов после завоёванного в Италии олимпийского серебра. Видео © Telegram / Никита Филиппов

«Ну что, ребята, мужик сказал — мужик сделал. Вот она — медаль. Кто там не верил в меня в прошлом сезоне? Вот так вот делаются вещи. Легендарная тема», — высказался счастливый лыжник.

В Минспорта назвали легендарным серебро ски-альпиниста Филиппова на Олимпиаде
Напомним, 19 февраля россиянин Никита Филиппов завоевал серебро в ски-альпинизме на Олимпиаде в Милане. Это первые в истории Игры, где был представлен этот вид спорта. Медаль также стала первой в копилке российских спортсменов на этих Играх. А в январе Филиппов впервые в карьере завоевал медали на этапах Кубка мира.

Юрий Лысенко
