Ски-альпинист Филиппов трогательно обратился к родителям после серебра на Олимпиаде

Российский ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебро на Олимпиаде в Милане, поблагодарил отца за то, что тот привёл его в спорт и привил любовь к горам. Спортсмен признался, что отец на Камчатке переживал за него больше, чем он сам. Кроме того, он обратился к матери.

Ски-альпинист Никита Филиппов трогательно обратился к родителям. Видео © Пятый канал

«Хочу сказать спасибо моему отцу, моей маме. За поддержку, естественно, маме. А отцу за поддержку, за то, что он меня тренирует, за то, что привёл меня в ски-альпинизм, привил любовь к горам, и я очень благодарен», — цитирует призёра Игр-2026 Пятый канал.

Спортсмен также отметил, что настраивался на золото. Он чувствовал поддержку всей страны. Решающим моментом стал обгон швейцарца Арно Лита на внутренней трассе, где Филиппову удалось проскочить и выложиться по максимуму.