Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 февраля, 10:32

МОК пригласил российского призёра Никиту Филиппова на закрытие Олимпиады

Никита Филиппов. Обложка © Telegram / Никита Филиппов

Никита Филиппов. Обложка © Telegram / Никита Филиппов

Международный олимпийский комитет пригласил российского ски-альпиниста Никиту Филиппова на церемонию закрытия Олимпийских игр в Италии. Об этом РИА «Новости» сообщил вице-президент Федерации альпинизма России Павел Шабалин. Церемония состоится в Вероне 23 февраля.

«Никита [Филиппов] примет участие в церемонии закрытия Олимпийских игр. Его пригласили ещё вчера. Там и Аделия будет, и лыжники наши. Те спортсмены, у которых затягиваются старты до конца Игр, — все остаются на парад спортсменов в Вероне», сказал Шабалин по телефону.

Губерниев назвал историческим олимпийское серебро Филиппова в ски-альпинизме
Губерниев назвал историческим олимпийское серебро Филиппова в ски-альпинизме

23-летний Никита Филиппов — единственный представитель России в ски-альпинизме на Олимпиаде-2026. Ски-альпинизм впервые включён в программу Игр. В четверг Филиппов завоевал серебро в спринтерской гонке — первую медаль сборной России на Олимпиаде-2026. Министр спорта поздравил спортсмена и анонсировал присвоение почётного звания.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • мок
  • Олимпиада в Милане
  • Зимние виды спорта
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar