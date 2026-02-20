МОК пригласил российского призёра Никиту Филиппова на закрытие Олимпиады
Никита Филиппов. Обложка © Telegram / Никита Филиппов
Международный олимпийский комитет пригласил российского ски-альпиниста Никиту Филиппова на церемонию закрытия Олимпийских игр в Италии. Об этом РИА «Новости» сообщил вице-президент Федерации альпинизма России Павел Шабалин. Церемония состоится в Вероне 23 февраля.
«Никита [Филиппов] примет участие в церемонии закрытия Олимпийских игр. Его пригласили ещё вчера. Там и Аделия будет, и лыжники наши. Те спортсмены, у которых затягиваются старты до конца Игр, — все остаются на парад спортсменов в Вероне», — сказал Шабалин по телефону.
23-летний Никита Филиппов — единственный представитель России в ски-альпинизме на Олимпиаде-2026. Ски-альпинизм впервые включён в программу Игр. В четверг Филиппов завоевал серебро в спринтерской гонке — первую медаль сборной России на Олимпиаде-2026. Министр спорта поздравил спортсмена и анонсировал присвоение почётного звания.
