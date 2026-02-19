Олимпиада в Милане
19 февраля, 14:36

Губерниев назвал историческим олимпийское серебро Филиппова в ски-альпинизме

Обложка © ТАСС / Платонов Максим / Бизнес Online, Михаил Терещенко

Дмитрий Губерниев назвал исторической серебряную олимпийскую медаль Никиты Филиппова в ски-альпинизме. Спортивный комментатор в разговоре с Life.ru отметил, что россиянин подошёл к старту в оптимальном состоянии, справился с инвентарём, был готов как физически, так и психологически.

По словам Губерниева, Филиппов — огромный молодец, настоящий герой спорта и гордость России. Также комментатор обратил внимание на то, как быстро меняется время. Ещё полтора года назад некоторых наших олимпийцев, которые ехали в Париж, называли иноагентами и предателями, отметил собеседник Life.ru. Теперь же повсюду можно увидеть огромные билборды с нашими спортсменами.

«Видите, как всё изменилось. Жизнь всё расставляет на свои места. И те, кто гнобил наших спортсменов за выступления на Олимпийских играх, теперь молчат, потому что в жопе торчат», — добавил Губерниев, отметив, что страна гордится и радуется успехам своих спортсменов.

Ски-альпинист Филиппов прокомментировал серебро на ОИ фразой «Мужик сказал — мужик сделал»

Ски-альпинист Филиппов выиграл первую медаль для России на Олимпиаде в Милане. Этот вид спорта впервые представлен на Играх. Суть ски-альпинизма заключается в преодолении горного маршрута: скоростном подъёме на вершину и последующем спуске по неподготовленному склону. Ключевая особенность — полная автономия спортсмена, который передвигается исключительно за счёт собственных сил, используя облегчённые лыжи и специальные камусы для подъёма.

Life.ru внимательно следит за Олимпийскими играми в Милане и оперативно делится важнейшей информацией.

