Филиппов получит звание заслуженного мастера спорта России после серебра на Олимпиаде

Ски-альпинисту Никите Филиппову, завоевавшему серебряную медаль на Олимпийских играх в Италии, будет присвоено звание заслуженного мастера спорта России. Об этом сообщил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв.

«Никита показал высокий класс и выдержку. Несмотря на первоначальное отставание от лидеров гонки, он круто прибавил в середине и вырвал серебро, уступив только абсолютному лидеру сезона испанцу Ориолю Кардоне Колю», — написал министр в своём канале Max.

Он также напомнил, что Филиппов является 23-кратным чемпионом России по ски-альпинизму. Присвоение звания заслуженного мастера спорта станет признанием его заслуг перед отечественным спортом.

В четверг Филиппов занял второе место в спринтерской гонке и принёс сборной России первую медаль на Играх-2026. Министр уже поздравил спортсмена и анонсировал присвоение почётного звания.

К слову, на сегодня борьба за медали ещё не окончена: в 21:00 по Москве начнется произвольная программа фигуристок. Аделия Петросян выступит в заключительной разминке — она выйдет на лёд в 00:16 мск 20 февраля. Ранее она заняла пятое место в короткой программе.