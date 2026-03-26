26 марта, 13:32

МОК запретил трансгендерам* участвовать в женских соревнованиях на Олимпиаде

Иман Хелиф. Обложка © ТАСС / ZUMA

Международный олимпийский комитет принял решение, согласно которому право выступать в женских дисциплинах на Олимпийских играх и других мероприятиях МОК получат только биологические женщины, но не трансгендеры*. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Критерием допуска станет тест на наличие гена SRY. Новая политика, разработанная на основе экспертных оценок и фактических данных, вступит в силу с Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

«Эта политика, основанная на фактических данных и экспертных оценках и применяемая начиная с Олимпийских игр в Лос-Анджелесе 2028 года, направлена на обеспечение справедливости, безопасности и честности соревнований среди женщин. Она не имеет обратной силы и не распространяется на любительские и рекреационные спортивные программы», — говорится в сообщении.

Колобков назвал лицемерной позицию МОК по США и Израилю

Ранее, в ходе чемпионата мира 2023 года, Международная ассоциация бокса (IBA) приняла решение об отстранении алжирской боксерши Иман Хелиф — спортсменка не соответствовала требованиям гендерного тестирования. Однако Международный олимпийский комитет допустил её до участия в Олимпийских играх 2024 года. На турнире в Париже Хелиф завоевала золотую медаль в весовой категории до 66 кг.

*ЛГБТ признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в России.

Наталья Афонина
