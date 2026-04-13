Дегтярёв оценил отказ Украины играть с Россией на Кубке мира по водному поло
Обложка © РИА Новости / Юрий Кочетков
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев выразил мнение, что число бойкотов в отношении российских спортсменов будет снижаться. Об этом он написал в своём телеграм-канале, комментируя отказ мужской сборной Украины по водному поло играть с Россией в матче за седьмое место на этапе Кубка мира.
«Бойкоты приравниваются к поражению, и команда, которая их использует, в итоге выбывает из турнира», — напомнил Дегтярёв. По регламенту, отказ от игры засчитывается как поражение со счётом 0:5.
Он подчеркнул, что такие случаи невыгодны самим участникам. По его мнению, именно поэтому количество бойкотов со временем сократится.
Напомним, что мужские сборные России и Украины должны были провести матч за седьмое место на Чемпионате мира по водному поло. В то время как наши спортсмены настраивались на игру и разбирали соперника, украинские официальные лица искали предлог не выходить на поле. В результате встреча так и не состоялась, поэтому победа досталась России.
