13 апреля, 14:38

Дегтярёв оценил отказ Украины играть с Россией на Кубке мира по водному поло

Обложка © РИА Новости / Юрий Кочетков

Обложка © РИА Новости / Юрий Кочетков

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев выразил мнение, что число бойкотов в отношении российских спортсменов будет снижаться. Об этом он написал в своём телеграм-канале, комментируя отказ мужской сборной Украины по водному поло играть с Россией в матче за седьмое место на этапе Кубка мира.

«Бойкоты приравниваются к поражению, и команда, которая их использует, в итоге выбывает из турнира», — напомнил Дегтярёв. По регламенту, отказ от игры засчитывается как поражение со счётом 0:5.

Он подчеркнул, что такие случаи невыгодны самим участникам. По его мнению, именно поэтому количество бойкотов со временем сократится.

Украине засчитали техническое поражение за отказ от матча со сборной России

Напомним, что мужские сборные России и Украины должны были провести матч за седьмое место на Чемпионате мира по водному поло. В то время как наши спортсмены настраивались на игру и разбирали соперника, украинские официальные лица искали предлог не выходить на поле. В результате встреча так и не состоялась, поэтому победа досталась России.

Александра Мышляева
