Сборная Украины по водному поло отказалась от матча с Россией
Организаторы Кубка мира по водному поло решили не отменять матч между сборными России и Украины, однако украинская команда всё же отказалась от участия. Об этом сообщила пресс-служба Федерации водного поло Украины.
Пока украинские спортивные функционеры пытались отменить матч, российская команда во всю к нему готовилась, изучая игру сборной Украины по водному поло прямо в гостинице. Перед выездом на арену главный тренер команды Деян Станоевич озвучил установку на игру, которая определит итоговое распределение мест.
Игра была запланирована на 16:00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что мужские сборные России и Украины должны были завершить участие в Кубке мира на Мальте очной встречей за седьмое место в итоговой таблице. Многие уже поверили, что матч всё-таки состоится, однако в это время украинская федерация водного поло искала способы сорвать игру.
