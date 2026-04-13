Сборная Украины по водному поло отказалась от матча с Россией

Организаторы Кубка мира по водному поло решили не отменять матч между сборными России и Украины, однако украинская команда всё же отказалась от участия. Об этом сообщила пресс-служба Федерации водного поло Украины.

Пока украинские спортивные функционеры пытались отменить матч, российская команда во всю к нему готовилась, изучая игру сборной Украины по водному поло прямо в гостинице. Перед выездом на арену главный тренер команды Деян Станоевич озвучил установку на игру, которая определит итоговое распределение мест.

Игра была запланирована на 16:00 по московскому времени.