Украинская федерация водного поло требует отменить матч Кубка мира с РФ

Федерация водного поло Украины обратилась в World Aquatics с просьбой отменить матч за седьмое место Кубка мира во втором дивизионе против сборной России. Об этом сообщает издание «Чемпион» со ссылкой на представителя украинской федерации Александр Дядюра.

В украинской федерации считают проведение этого матча неприемлемым и настаивают на его исключении из программы турнира. Дядюра отметил, что вопрос остаётся на стадии обсуждения с организаторами. Он также добавил, что окончательное решение пока не принято и требуется официальная реакция международной федерации.

Украина в полуфинале за 5–8-е места уступила Австралии со счётом 15:21. Россия в своём полуфинале проиграла сборной Румынии — 12:16.

Ранее стало известно, что мужские сборные России и Украины завершат выступление на Кубке мира в Мальте очным противостоянием за седьмую строчку итогового протокола. Матч должен состояться 13 апреля в 16:00 по московскому времени. Российские спортсмены выступают на этих соревнованиях в нейтральном статусе. Для них это первое международное состязание после четырёхлетнего отстранения.