Украина требует наказать 15-летнюю гимнастку из России за поступок на Кубке мира

Скандал вокруг 15-летней российской гимнастки Софии Ильтеряковой разгорелся после финала этапа Кубка мира в Софии. Украинская федерация гимнастики (УФГ) выступила с требованием навсегда исключить спортсменку из числа нейтральных атлетов из-за её действий на пьедестале почёта.

В УФГ сообщили, что в ближайшее время направят жалобу в Комиссию по этике. Там настаивают на отмене результата, который россиянка показала на текущих соревнованиях. По мнению представителей федерации, подобные действия абсолютно несовместимы с требованиями, предъявляемыми к спортсменам с нейтральным статусом.

Ильтерякова завоевала серебряную награду в упражнениях с обручем, опередив представительницу Италии Софию Раффаэли. Победительницей в этом виде стала украинка Таисия Онофрийчук. Во время церемонии награждения, когда заиграл гимн Украины, российская спортсменка отвернулась от флагов и простояла в таком положении до конца музыкальной композиции.

«Нарушение этики и фэйр-плей. Этот жест является прямым нарушением правил поведения на официальных церемониях и принципа «спорта вне политики», которым часто прикрывается возвращение российских спортсменов», — отмечено тексте.

Представители федерации также отметили, что произошедшее является грубым нарушением регламента, поскольку церемония награждения считается официальной частью турнира и обязывает участников придерживаться установленных норм поведения. По их мнению, намеренный отказ развернуться лицом к флагам призёров свидетельствует о пренебрежении как к соперницам, так и к организаторам соревнований. Кроме того, в УФГ подчеркнули, что подобный поступок дискредитирует сам институт нейтрального статуса, который в данном случае, по сути, был использован как ширма для демонстрации личной позиции политического характера.

