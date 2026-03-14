Российские гимнастки завоевали два золота и серебро на этапе Кубка мира в Анталье

В Анталье стартовал этап Кубка мира по спортивной гимнастике, первые медали остались за российскими спортсменками. Людмила Рощина выиграла золото в опорном прыжке с результатом 13,483 балла, опередив словенку Тею Беляк по сложности программы. Бронза у испанки Паулы Фонт.

Милана Каюмова стала первой в упражнениях на разновысоких брусьях (14,233 балла). Рощина добавила в копилку серебро, третье место у словенки Луции Хрибар.

Милана Каюмова. Фото © Telegram / Спортивная гимнастика России

У мужчин Александр Карцев показал восьмой результат в вольных упражнениях, Савелий Съедин — пятый на коне, Тимофей Акиньшин — 12-й на кольцах. Соревнования продлятся до 15 марта.

Тем временем россиянка Варвара Ворончихина стала лучшей в слаломе на Паралимпийских играх в Италии, завоевав второе золото. Теперь в её активе четыре награды турнира — две золотых медали, одна серебряная и одна бронзовая.