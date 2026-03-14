Лыжница Варвара Ворончихина завоевала золото в слаломе — пятое для России

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала второе золото на Паралимпиаде в Италии, одержав победу в слаломе.

Теперь в активе спортсменки уже четыре медали Игр — два золота, серебро и бронза.

К слову, организаторов соревнований даже начала тревожить победная поступь Ворончихиной, поэтому 23-летняя спортсменка была приглашена на допинг-тест.

В активе сборной России уже четыре золотые и две бронзовые награды. Варвара Ворончихина, родившаяся без части левой руки, уверенно продолжает борьбу. Её итоговое время в слаломе — 2 минуты 25,26 секунды. Спортсменка чисто прошла обе попытки, продемонстрировав стабильность и высокий уровень мастерства на сложной трассе. Ранее она уже становилась двукратной чемпионкой мира.