Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 марта, 13:13

Лыжница Варвара Ворончихина завоевала золото в слаломе — пятое для России

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала второе золото на Паралимпиаде в Италии, одержав победу в слаломе.

Теперь в активе спортсменки уже четыре медали Игр — два золота, серебро и бронза.

К слову, организаторов соревнований даже начала тревожить победная поступь Ворончихиной, поэтому 23-летняя спортсменка была приглашена на допинг-тест.

В активе сборной России уже четыре золотые и две бронзовые награды. Варвара Ворончихина, родившаяся без части левой руки, уверенно продолжает борьбу. Её итоговое время в слаломе — 2 минуты 25,26 секунды. Спортсменка чисто прошла обе попытки, продемонстрировав стабильность и высокий уровень мастерства на сложной трассе. Ранее она уже становилась двукратной чемпионкой мира.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Паралимпиада в Италии
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar