Регион
12 марта, 12:39

Лыжница Ворончихина взяла новую медаль на Паралимпиаде в Италии

Обложка © РИА Новости / Юрий Кочетков

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина пополнила свою копилку наград на Паралимпийских играх в Италии. В дисциплине «гигантский слалом» атлетка поднялась на вторую ступень пьедестала.

Итоговое время представительницы сборной России составило 2 минуты 25,26 секунды. Спортсменка успешно справилась с обеими попытками, показав высокий класс мастерства и стабильность на сложной трассе.

Соревнования в Италии продолжаются. Для отечественных спортсменов каждый старт остается проверкой на прочность, а результаты Ворончихиной в очередной раз доказывают высокий потенциал нашей команды.

Тренер Ворончихиной раскрыл тяжёлый путь лыжницы к золоту Паралимпиады
Это достижение стало еще одним подтверждением отличной формы лыжницы на текущем турнире. Напомним, сначала Ворончихина завоевала бронзу Паралимпиады в скоростном спуске, а позже принесла России первое золото Игр в Италии. Она показала лучший результат в дисциплине супергигант в классе LW6/8-2, преодолев трассу за 1 минуту 15,60 секунды.

