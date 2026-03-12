Горнолыжницу Ворончихину забрали на допинг-контроль после завоевания серебра

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина, завоевавшая серебряную медаль в гигантском слаломе на Паралимпийских играх в Италии, сразу после финиша отправилась на допинг-контроль. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет, конечно, не была готова к вниманию журналистов. Меня на допинг ждут», — сказала Ворончихина, комментируя своё оперативное исчезновение с места финиша.

На Паралимпиаде-2026 в Италии 23-летняя спортсменка выступает блестяще: ранее она завоевала золото в супергиганте и бронзу в скоростном спуске. Для сборной России это первые Игры за 12 лет, когда спортсмены выступают под национальным флагом и с гимном.

Всего в копилке российской команды уже четыре золотые и две бронзовые медали. Ворончихина, родившаяся без части левой руки, является двукратной чемпионкой мира и продолжает борьбу за новые награды. Итоговое время представительницы сборной России составило 2 минуты 25,26 секунды. Спортсменка успешно справилась с обеими попытками, показав высокий класс мастерства и стабильность на сложной трассе.