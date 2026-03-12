IPC отреагировал на претензии Украины по поводу лояльности к российским паралимпийцам

В Международном паралимпийском комитете заявили, что не станут делать поблажек для украинской делегации на играх в Италии, даже несмотря на сочувствие к жителям Незалежной. Правила Игр остаются едиными для всех участников, и эмоции не могут служить оправданием для их несоблюдения, пояснил в беседе с РИА «Новости» руководитель отдела по связям с общественностью IPC Крэйг Спенс.

«Хотя мы с пониманием относимся к ситуации, в которой оказался украинский народ, это сочувствие не распространяется на то, чтобы позволить Паралимпийскому комитету Украины нарушать правила, по которым проводятся эти Игры», — сказал он.

Представитель IPC признался, что его удивила публичная риторика украинской стороны, поскольку никаких официальных жалоб или сигналов от них не поступало. Регулярные встречи с руководством миссии проходили в штатном режиме, а в распоряжении спортсменов и функционеров есть все каналы связи с сотрудниками оргкомитета и IPC. Тем не менее, информацию о претензиях пришлось получать исключительно из открытых источников.

Отдельно Спенс остановился на истории с украинской спортсменкой Александрой Кононовой. Её заметили во время церемонии награждения в серьгах с политическим призывом. Один из представителей комитета сразу обратил на это внимание, так как подобные жесты нарушают регламент о демонстрациях, утвержденный перед началом Игр. Инцидент был оперативно пресечён, и в IPC считают эту тему исчерпанной. Другие вопросы, поднятые украинской стороной, касаются деятельности оргкомитета, поэтому комментировать их представитель IPC не уполномочен.

Национальный паралимпийский комитет Украины накануне обвинил IPC в предвзятости, утверждая, что организация развивает «особые партнёрские отношения» с Россией и Белоруссией. НПКУ также заявил об усилении лояльности к этим странам и «беспрецедентном давлении» на свою команду со стороны международных чиновников.

Ранее сообщалось, что лыжник Голубков завоевал для России третью золотую медаль Паралимпиады в Италии. Он победил в гонке с раздельным стартом на 10 километров в сидячем положении. Кроме того, ранее лыжница Анастасия Багиян завоевала золотую медаль на Паралимпиаде в Италии. Спортсменка преодолела дистанцию за 3 минуты 16,1 секунды.