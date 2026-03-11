Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 09:57

Лыжник Иван Голубков принёс России третье золото на Паралимпиаде

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Лыжник Иван Голубков принёс России третью золотую медаль на Паралимпиаде в Италии. Он выиграл гонку с раздельным стартом на 10 км сидя.

Немцы демонстративно отказались от селфи с российской чемпионкой Паралимпиады
Немцы демонстративно отказались от селфи с российской чемпионкой Паралимпиады

Напомним, первое золото завоевала Варвара Ворончиха. Она стала лучшей в дисциплине супергигант в классе LW6/8-2, пройдя дистанцию с результатом в 1 минуту и 15,60 секунды. Второй золотой медалисткой стала Анастасия Багиян, соревновавшаяся в спринте — она преодолела трассу за 3 минуты и 16,1 секунды.

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

Журова восхитилась силой духа российских паралимпийцев, взявших золото
Журова восхитилась силой духа российских паралимпийцев, взявших золото
BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar