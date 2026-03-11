Лыжник Иван Голубков принёс России третье золото на Паралимпиаде
Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Лыжник Иван Голубков принёс России третью золотую медаль на Паралимпиаде в Италии. Он выиграл гонку с раздельным стартом на 10 км сидя.
Напомним, первое золото завоевала Варвара Ворончиха. Она стала лучшей в дисциплине супергигант в классе LW6/8-2, пройдя дистанцию с результатом в 1 минуту и 15,60 секунды. Второй золотой медалисткой стала Анастасия Багиян, соревновавшаяся в спринте — она преодолела трассу за 3 минуты и 16,1 секунды.
