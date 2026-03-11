Немцы демонстративно отказались от селфи с российской чемпионкой Паралимпиады
Линн Кацмайер и её ведущий Флориан Бауманн, Анастасия Багиян и её ведущий Сергей Синякин, Цун Цзихун и её ведущий Лю Цзясюань. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Немецкая спортсменка Линн Кацмайер и её ведущий Флориан Бауманн отказались делать совместное фото с россиянкой Анастасией Багиян после церемонии награждения на Паралимпийских играх в Италии. Об этом сообщает Sportschau.
Багиян и её ведущий Сергей Синякин завоевали золотую медаль в спринте в категории NS1 среди спортсменов с нарушением зрения. Немецкий дуэт, занявший второе место, во время исполнения российского гимна стоял на расстоянии от победителей, не снимая головных уборов и слегка отвернувшись в сторону.
После награждения спортсмены также сохранили дистанцию на общей фотографии и отказались от совместного селфи, предложенного бронзовыми призёрами из Китая Цун Цзихун и ведущим Лю Цзясюань.
Немцы объяснили своё поведение недовльством по поводу допуска россиян на Паралимпиаду с флагом и гимном. Бауманн подчеркнул, что их позиция направлена не против самих спортсменов, а против решения Международного паралимпийского комитета.
Напомним, ранее российская сборная завоевала второе золото на Паралимпиаде в Италии: его принесла лыжница Анастасия Багиян. По словам её тренера, после Игр-2026 у спортсменки останутся ещё две гонки, а затем Багиян ждут этапы Кубка мира. А в следующем году она должна выступить на чемпионате мира.
Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.