11 марта, 11:47

Сразу после золота: российского паралимпийца Голубкова забрали на допинг-контроль

Лыжника Голубкова сразу после победы на Паралимпиаде отправили на допинг-контроль

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Российского лыжника Ивана Голубкова сразу после финиша в гонке на 10 км сидя на Паралимпийских играх в Италии отправили на допинг-контроль. Об этом сообщил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Ранее стало известно, что Голубков завоевал золотую медаль в этой дисциплине. Победа стала одной из главных для российской команды на турнире.

По словам Рожкова, после гонки он успел пообщаться со спортсменом, однако затем того забрали допинг-офицеры.

«Мы с ним сейчас долго разговаривали, пока допинг-офицеры не забрали на контроль», — сказал глава ПКР журналистам.

Лыжник Иван Голубков принёс нашей стране третью золотую медаль на Паралимпиаде в Италии. Свою победу он посвятил России и лично президенту Владимиру Путину.

