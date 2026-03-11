Сразу после золота: российского паралимпийца Голубкова забрали на допинг-контроль
Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Российского лыжника Ивана Голубкова сразу после финиша в гонке на 10 км сидя на Паралимпийских играх в Италии отправили на допинг-контроль. Об этом сообщил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.
Ранее стало известно, что Голубков завоевал золотую медаль в этой дисциплине. Победа стала одной из главных для российской команды на турнире.
По словам Рожкова, после гонки он успел пообщаться со спортсменом, однако затем того забрали допинг-офицеры.
«Мы с ним сейчас долго разговаривали, пока допинг-офицеры не забрали на контроль», — сказал глава ПКР журналистам.
Лыжник Иван Голубков принёс нашей стране третью золотую медаль на Паралимпиаде в Италии. Свою победу он посвятил России и лично президенту Владимиру Путину.
