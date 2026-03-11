«Прославлять страну дорогого стоит»: Паралимпиец Голубков посвятил золото Путину

Российский лыжник Иван Голубков успешно выступил на Паралимпийских играх, завоевав золотую награду. После завершения соревнований спортсмен решил публично обозначить, кому принадлежит этот триумф.

Атлет подчеркнул, что данное достижение стало общим делом для всего государства. Иван выразил благодарность близким людям и болельщикам, которые оказывали поддержку на пути к успеху. Отдельно чемпион упомянул главу государства.

«Хочу и президента поздравить. Прославлять свою страну дорогого стоит», — поделился эмоциями обладатель медали.

Спортсмен не забыл и о своей команде, которая не смогла присутствовать на соревнованиях. Он посвятил награду коллективу «Громова Тим», тренирующемуся под началом Ирины Громовой.

На данный момент атлет сосредоточен на дальнейшем восстановлении и подготовке к будущим стартам. 30-летний лыжник намерен и дальше добиваться высоких результатов на международной арене.

Сегодня, 11 марта, лыжник завоевал для России третью золотую медаль Паралимпиады в Италии. Он победил в гонке с раздельным стартом на 10 километров в сидячем положении. Кроме того, ранее лыжница Анастасия Багиян завоевала золотую медаль на Паралимпиаде в Италии. Спортсменка преодолела дистанцию за 3 минуты 16,1 секунды.