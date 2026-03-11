Владимир Путин
11 марта, 10:48

Тренер лыжников‑паралимпийцев назвала Голубкова сильнейшим после победы в Италии

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова выразила гордость за победу Ивана Голубкова. Своими эмоциями она поделилась в интервью телеканалу «Звезда».

«Несмотря на все свои невзгоды вчерашние он показал, что сильнейший. Я им горжусь», — сказала Громова.

Тренер отметила, что конкуренция среди спортсменов рождает результат. Поэтому слабых нет.

Сегодня, 11 марта, лыжник завоевал для России третью золотую медаль Паралимпиады в Италии. Он победил в гонке с раздельным стартом на 10 километров в сидячем положении. Кроме того, ранее лыжница Анастасия Багиян завоевала золотую медаль на Паралимпиаде в Италии. Спортсменка преодолела дистанцию за 3 минуты 16,1 секунды.

Лия Мурадьян
