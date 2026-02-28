Владимир Путин
Регион
28 февраля, 19:47

Чемпионат России по художественной гимнастике в Москве собрал спортсменок со всей страны

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

В Москве с 27 февраля по 6 марта проходит чемпионат России по художественной гимнастике – 2026. В соревнованиях участвуют спортсменки восьми федеральных округов, Москвы, Санкт-Петербурга и ФТ «Сириус».

Первые дни чемпионата России по художественной гимнастике. Видео © Life.ru

Гимнастки соревнуются в групповых упражнениях и личной программе, борясь за медали в многоборье и финалах отдельных видов. Среди ярких участниц групповых упражнений — воспитанницы академии «Небесная грация» Алины Кабаевой, а также спортсменки сборной субъектов РФ, Нижнего Новгорода, Москвы, Омска, Санкт-Петербурга и Рязани.

По результатам группового многоборья на 28 февраля победу одержала команда «Небесная грация» с результатом 52,35, на втором месте расположилась сборная Санкт-Петербурга с показателем 52,3, а замкнула тройку призёров команда субъектов РФ, набравшая 52,2 балла.

В личном турнире участвуют воспитанницы «Небесной грации» — чемпионка России 2025 года Мария Борисова, чемпионка 2024 года Лала Крамаренко и чемпионка Москвы София Ильтерякова. Главный судья турнира — Наталья Лащинская.

Ранее сообщалось, что российские акробаты выступят на этапе Кубка мира впервые за пять лет. Соревнования пройдут в марте в Португалии.

