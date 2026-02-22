Российские акробаты выступят на этапе Кубка мира впервые за пять лет

Первый за последние пять лет выход российских мастеров спортивной акробатики на международную арену состоится в марте на этапе Кубка мира в Португалии. Информация об этом подтверждается материалами, оказавшимися в распоряжении информационного агентства ТАСС.

К состязаниям в нейтральном статусе допустили две мужские пары — Ивана Гаврикова с Мирославом Гулаковым и Марию Бойчук с Софией Игошевой, а также смешанный дуэт Олега Майорова и Елизаветы Медведевой. Мужская группа будет представлена Сергеем Кондрачуком, Николаем Крестниковым, Степаном Кульбакиным и Артёмом Кузнецовым.

Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) собирался в швейцарской Лозанне в июле 2025 года. Двухдневное заседание, проходившее 10 и 11 числа, завершилось важным вердиктом: российские и белорусские гимнасты возвращаются на международную арену. FIG утвердила их участие в нейтральном статусе — речь идёт не только о личных, но и о командных соревнованиях. Это решение автоматически распространилось на дисциплины спортивной акробатики и аэробики, позволив атлетам из двух стран вновь заявляться на официальные старты под эгидой федерации.

С 6 по 8 марта португальский город Майя примет первый в сезоне-2026 этап Кубка мира по спортивной акробатике.

Ранее Дмитрий Песков выразил надежду, что Международный паралимпийский комитет устоит под внешним давлением и не позволит ограничить участие российских спортсменов в Играх в Италии. В Кремле приветствуют решение о допуске атлетов и возможность их выступления под национальным флагом.