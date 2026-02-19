Песков: Спорт должен быть свободен от политики

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос автору ИС «Вести» Павлу Зарубину о «безобразных заявлениях» в связи с участием российских паралимпийцев в Играх в Италии. Он выразил надежду, что Международный паралимпийский комитет (МПК) устоит под внешним давлением.

«Хочется надеяться, что Международный паралимпийский комитет это давление выдержит. Когда проводятся соревнования, принимающая сторона подписывает документ, что она предоставляет все необходимые условия для ведения соревнований. Модельности проведения определяются паралимпийским комитетом», — заявил представитель Кремля.

Песков напомнил, что Россия приветствует решение о допуске спортсменов и возможность выступать под своим флагом. Он подчеркнул, что любой спорт, включая паралимпийский, должен быть свободен от политики.

«То, что такие фантомные боли, требования ограничить будут продолжаться — конечно, будут. Главное, чтобы паралимпийский комитет выдержал это давление. Тем самым защитил основы паралимпизма», — добавил пресс-секретарь президента.

Он также отметил, что Олимпийскому и Паралимпийскому комитетам предстоит определиться: являются ли соревнования спортивным событием или превращаются в политическое противостояние.

«Если второе, тогда это совсем другой коленкор», — заключил Песков.

Ранее в Италии выступили с инициативой не выдавать визы членам делегаций, сопровождающим российских и белорусских спортсменов на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Под ограничение могут попасть, в том числе лица с ограниченными возможностями здоровья, входящие в состав делегаций. Кроме того, было выпущено совместное заявление, в котором представители Италии выразили несогласие с решением МПК допустить спортсменов из России и Белоруссии к участию в Играх.