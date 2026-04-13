Стало известно время начала матча сборных России и Украины на Кубке мира по водному поло

Стало известно время начала матча мужских сборных России и Украины по водному поло в дивизионе B Кубка мира. Игра состоится 13 апреля в 16:00 на Мальте.

Путь к этому матчу у обеих команд оказался неудачным. Украинские ватерполисты в полуфинале турнира за 5–8-е места уступили австралийцам со счётом 15:21. Российская команда на той же стадии проиграла Румынии — 12:16.

Российские спортсмены выступают на этих соревнованиях в нейтральном статусе. Для них это первое международное состязание после четырёхлетнего отстранения. На групповом этапе сборная РФ победила Бразилию, Великобританию и ЮАР. В 1/8 финала снова переиграла южноамериканскую сборную, но в четвертьфинале уступила Франции с разницей в один гол.

Ранее определились все участники чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдёт с 11 июня по 19 июля в трёх странах — США, Мексике и Канаде. С полным списком стран, пробившихся на мундиаль, вы можете ознакомиться в материале Life.ru.