Ватерполисты сборных России и Украины сыграют в матче Кубка мира за 7-е место

Ватерпольные сборные России и Украины завершат своё выступление на Кубке мира в Мальте очным противостоянием за седьмую строчку итогового протокола. Для нашей команды это первый турнир под эгидой Международной федерации плавания (World Aquatics) с момента отстранения в 2022 году.

Путь команд в утешительный финал оказался схожим: обе сборные выбыли на стадии четвертьфинала. В полуфинале за 5-8 места россияне не смогли одолеть Румынию (12:16), а украинцы оказались слабее Австралии (15:21). Теперь командам предстоит в понедельник, 13 апреля, выяснить, кто из них станет седьмым в дивизионе.

На Кубке мира российская сборная выступает под нейтральным флагом.

