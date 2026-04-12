Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 апреля, 16:04

Ватерполисты сборных России и Украины сыграют в матче Кубка мира за 7-е место

Обложка © ТАСС / Красильников Станислав

Ватерпольные сборные России и Украины завершат своё выступление на Кубке мира в Мальте очным противостоянием за седьмую строчку итогового протокола. Для нашей команды это первый турнир под эгидой Международной федерации плавания (World Aquatics) с момента отстранения в 2022 году.

Путь команд в утешительный финал оказался схожим: обе сборные выбыли на стадии четвертьфинала. В полуфинале за 5-8 места россияне не смогли одолеть Румынию (12:16), а украинцы оказались слабее Австралии (15:21). Теперь командам предстоит в понедельник, 13 апреля, выяснить, кто из них станет седьмым в дивизионе.

На Кубке мира российская сборная выступает под нейтральным флагом.

Сборная России осталась на 36-м месте в рейтинге ФИФА
Ранее определились все участники чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдёт с 11 июня по 19 июля в трёх странах — США, Мексике и Канаде.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar