Сборная России сохранила 36-ю строчку в обновлённом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). У команды 1525,60 балла. В марте россияне провели два товарищеских матча: обыграли Никарагуа (3:1) в Краснодаре и сыграли вничью с Мали (0:0) в Санкт-Петербурге.

Лидером рейтинга стала сборная Франции (1877,32 балла), поднявшаяся на две позиции. На втором месте — Испания (1876,40), на третьем — действующий чемпион мира Аргентина (1874,81).

На момент апрельского обновления рейтинга команда провела два весенних матча. Полная статистика матчей сборной России в 2026 году с последующими встречами представлена в обзоре Life.ru.

Ранее определились все участники чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдёт с 11 июня по 19 июля в трёх странах — США, Мексике и Канаде. С полным списком стран, пробившихся на мундиаль, вы можете ознакомиться в материале Life.ru.