Сборная России обыграла Никарагуа в первом матче 2026 года — 3:1

Сборная России по футболу одержала победу над командой Никарагуа в товарищеском матче, который прошёл в Краснодаре. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Уже на третьей минуте счёт открыл Лечи Садуллаев. На 16-й минуте Оскар Асеведо сравнял счёт, но перед перерывом Константин Тюкавин реализовал пенальти и вернул преимущество российской команде. Точку в матче на 83-й минуте поставил Александр Головин. После выхода на поле он сумел правильно рассчитать рикошет от перекладины и отправил мяч в сетку ворот противника.

Игра в Краснодаре собрала 31 625 зрителей. На 47-й минуте защитник сборной Никарагуа Кристиан Рейес был удалён с поля, оставив свою команду в меньшинстве. Это был первый матч национальной команды в 2026 году под руководством Валерия Карпина.

Напомним, Life.ru писал, что вратарь Матвей Сафонов выведет сборную России с капитанской повязкой в товарищеском матче с Никарагуа. В рамках мартовского сбора российские футболисты также сыграют с командой Мали в Санкт-Петербурге 31 марта.