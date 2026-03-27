Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

27 марта, 15:00

Матвей Сафонов станет капитаном сборной России в первом матче года

Матвей Сафонов. Обложка © Telegram / Сборная России по футболу

Матвей Сафонов. Обложка © Telegram / Сборная России по футболу

Вратарь Матвей Сафонов выведет сборную России с капитанской повязкой в товарищеском матче против Никарагуа. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды.

Матвей Сафонов станет капитаном сборной России в матче с Никарагуа. Фото © Telegram/ РФС | Сборная России по футболу

Матвей Сафонов станет капитаном сборной России в матче с Никарагуа. Фото © Telegram/ РФС | Сборная России по футболу

В своём телеграм-канале сборная опубликовала фото с футболкой Сафонова и подписала: «Кто сегодня капитан?».

Встреча России и Никарагуа пройдет в Краснодаре 27 марта, начало — в 19:30 по московскому времени. В рамках мартовского сбора российские футболисты также сыграют с национальной командой Мали в Санкт-Петербурге 31 марта.

Ранее стало известно, что полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков и защитник петербургского «Зенита» Игорь Дивеев не примут участия в ближайших товарищеских матчах сборной России из-за повреждений.

