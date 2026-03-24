Сборная России лишилась двух важных игроков перед матчами с Мали и Никарагуа

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков и защитник петербургского «Зенита» Игорь Дивеев не примут участия в ближайших товарищеских матчах сборной России из-за повреждений. Об этом сообщили в пресс-службе национальной команды.

Батраков получил травму в игре 22-го тура Российской премьер-лиги и не сможет помочь национальной команде в матчах против сборных Никарагуа и Мали. Футболист проводит результативный сезон: в 29 матчах за «Локомотив» он забил 16 голов и сделал 10 результативных передач. Дивеев также выбыл из состава сборной. В сезоне-2025/26 защитник, который ранее выступал за ЦСКА, провёл 25 матчей и забил 3 мяча.

Ранее сообщалось, что в расширенный состав сборной России по футболу на мартовские матчи вошёл 31 игрок, среди которых — вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов и полузащитник «Монако» Александр Головин. В числе вратарей, включённых в список, также оказались Денис Адамов («Зенит»), Антон Митрюшкин («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар») и Максим Бориско («Балтика»). 27 марта подопечные Валерия Карпина сыграют против сборной Никарагуа в Краснодаре, а 31 марта в Петербурге пройдёт встреча с командой Мали.