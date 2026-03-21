Главный тренер сборной Никарагуа провёл параллели между Россией и Аргентиной

Главный тренер сборной Никарагуа Отониэль Оливас высказался о предстоящем товарищеском матче со сборной России. По его словам, когда речь идёт о европейских командах, он и подопечные понимают и принимают как должное, что уровень соперника довольно высок.

Тем не менее это очень важные вызовы, команда принимает на себя ответственность и будет работать над тем, чтобы отлично выступить в России. Игроки осознают огромную ответственность, которая лежит на них, когда они представляют никарагуанский футбол и всю страну.

«В предыдущие годы мы играли с Аргентиной, нынешними чемпионами мира. Так что это не первый раз, когда встречаемся с командами такого уровня», — отметил наставник в интервью «Чемпионату».

Напомним, сборная России по футболу начнёт новый сезон домашней встречей с командой Никарагуа. Игру примет Краснодар, она состоится 27 марта.