Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 марта, 10:44

Главный тренер сборной Никарагуа провёл параллели между Россией и Аргентиной

Тренировка сборной России по футболу. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Главный тренер сборной Никарагуа Отониэль Оливас высказался о предстоящем товарищеском матче со сборной России. По его словам, когда речь идёт о европейских командах, он и подопечные понимают и принимают как должное, что уровень соперника довольно высок.

Тем не менее это очень важные вызовы, команда принимает на себя ответственность и будет работать над тем, чтобы отлично выступить в России. Игроки осознают огромную ответственность, которая лежит на них, когда они представляют никарагуанский футбол и всю страну.

«В предыдущие годы мы играли с Аргентиной, нынешними чемпионами мира. Так что это не первый раз, когда встречаемся с командами такого уровня», — отметил наставник в интервью «Чемпионату».

Сафонов и Головин сыграют за сборную России против Никарагуа и Мали
Напомним, сборная России по футболу начнёт новый сезон домашней встречей с командой Никарагуа. Игру примет Краснодар, она состоится 27 марта.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Сборная России по футболу
  • Никарагуа
  • Аргентина
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar