Сафонов и Головин сыграют за сборную России против Никарагуа и Мали
Представлен состав сборной России по футболу на мартовские матчи
Игроки сборной России по футболу. Обложка © ТАСС / Максим Константинов
Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов и полузащитник «Монако» Александр Головин вошли в расширенный состав сборной России по футболу на мартовские матчи. Всего в списке оказались 31 игрок, сообщает пресс-служба национальной команды.
Фото © Telegram / РФС | Сборная России по футболу
Вратари: Матвей Сафонов (ПСЖ, Франция), Денис Адамов («Зенит»), Антон Митрюшкин («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Максим Бориско («Балтика»).
Защитники: Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив»), Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба — «Ростов»), Руслан Литвинов («Спартак»), Валентин Пальцев («Краснодар»), Игорь Дивеев («Зенит»), Данил Круговой (ЦСКА), Мингиян Бевеев («Балтика»).
Полузащитники: Данил Пруцев, Алексей Батраков (оба — «Локомотив»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Кирилл Глебов (все — ЦСКА), Наиль Умяров («Спартак»), Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (оба — московское «Динамо»), Максим Глушенков («Зенит»), Максим Петров («Балтика»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Александр Головин («Монако», Франция).
Нападающие: Константин Тюкавин (московское «Динамо»), Дмитрий Воробьёв, Николай Комличенко (оба — «Локомотив»), Георгий Мелкадзе («Ахмат»).
Как уже писал Life.ru, сборная начнёт сезон домашней встречей с командой Никарагуа в Краснодаре 27 марта. Тренер гостей — Марко Антонио Фигероа, в 1980-х игравший за мексиканский «Атлетико Морелия» и забивший 130 голов. Игра стартует в 19:30 по местному времени, информация о билетах появится позже. Четыре дня спустя под руководством Валерия Карпина россияне сыграют с командой Мали в Санкт-Петербурге.
