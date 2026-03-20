Сафонов и Головин сыграют за сборную России против Никарагуа и Мали

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов и полузащитник «Монако» Александр Головин вошли в расширенный состав сборной России по футболу на мартовские матчи. Всего в списке оказались 31 игрок, сообщает пресс-служба национальной команды.

Как уже писал Life.ru, сборная начнёт сезон домашней встречей с командой Никарагуа в Краснодаре 27 марта. Тренер гостей — Марко Антонио Фигероа, в 1980-х игравший за мексиканский «Атлетико Морелия» и забивший 130 голов. Игра стартует в 19:30 по местному времени, информация о билетах появится позже. Четыре дня спустя под руководством Валерия Карпина россияне сыграют с командой Мали в Санкт-Петербурге.