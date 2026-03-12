Венгерская федерация футбола заявила о невозможности проведения матча со сборной России

Шабо объяснил, что расписание сборной на текущий год уже полностью сформировано. Он уточнил, что после объявленных матчей в марте и июне, осенью команду ожидают игры в рамках Лиги наций, что исключает наличие свободных окон для дополнительных матчей.

С 2022 года российские сборные по футболу находятся под санкциями, исключающими их участие в международных соревнованиях. Это привело к тому, что российские футболисты не смогли принять участие в отборочных играх к Чемпионату мира 2022 года, самом турнире, а также в Чемпионате Европы 2024 года, который состоится в Германии. Кроме того, Россия не была включена в процесс жеребьёвки для ЧМ-2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.