Венгерская федерация футбола заявила о невозможности проведения матча со сборной России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nattawit Khomsanit
Пресс-секретарь Венгерской федерации футбола Герго Шабо заявил, что сборная Венгрии не сможет сыграть товарищеский матч с Россией из-за плотного графика. Об этом сообщает Sport24.
Шабо объяснил, что расписание сборной на текущий год уже полностью сформировано. Он уточнил, что после объявленных матчей в марте и июне, осенью команду ожидают игры в рамках Лиги наций, что исключает наличие свободных окон для дополнительных матчей.
С 2022 года российские сборные по футболу находятся под санкциями, исключающими их участие в международных соревнованиях. Это привело к тому, что российские футболисты не смогли принять участие в отборочных играх к Чемпионату мира 2022 года, самом турнире, а также в Чемпионате Европы 2024 года, который состоится в Германии. Кроме того, Россия не была включена в процесс жеребьёвки для ЧМ-2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.
В марте текущего года российская сборная планирует провести два товарищеских матча. Так, 27 марта против сборной Никарагуа в Краснодаре и 31 марта против сборной Мали в Санкт-Петербурге.
