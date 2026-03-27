Забарный и сменщик Сафонова попали в топ-3 самых подешевевших игроков Лиги 1

Украинец Илья Забарный и вратарь «Пари Сен-Жермен» Люка Шевалье оказались в числе футболистов, чья рыночная цена снизилась наиболее значительно. Такие промежуточные данные о динамике трансферной стоимости игроков французской Лиги 1 появились на портале Transfermarkt. Оба спортсмена потеряли в оценке по 5 миллионов евро.

Теперь Забарный оценивается в 45 миллионов, а Шевалье — в 30 миллионов. В антирейтинге игроков с максимальным падением стоимости они заняли второе и третье места соответственно.

Лидером списка стал бельгийский полузащитник «Марселя» Артур Вермерен, подешевевший на 6 миллионов евро — его цена опустилась до 22 миллионов. Всего в десятку вошли три представителя марсельского клуба: кроме Вермерена, это Бенжамен Павар (минус 5 млн, теперь 15 млн), Найеф Агер (минус 2 млн, цена — 20 млн) и Факундо Медина (минус 2 млн — 18 млн).

Из «Монако» в списке оказались Мика Биерет (минус 4 млн, стоимость — 18 млн) и Тило Керер (минус 3 млн, теперь — 15 млн). Замыкают десятку Людовик Блас из «Ренна» (минус 5 млн, цена — 10 млн) и Себастьян Нанаси из «Страсбурга» (минус 3 млн, оценка — 12 млн).

Ранее сообщалось, что Матвей Сафонов из ПСЖ и Александр Головин из «Монако» вошли в список из 31 футболиста, вызванных в сборную России на товарищеские матчи против Никарагуа и Мали. Полный список можно найти в материале Life.ru.