27 марта, 09:35

Защитник сборной Украины Миколенко назвал позорищем вылет команды с отбора ЧМ

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко назвал позорищем игру своей команды в матче со Швецией, который закончился вылетом украинцев с отборочного турнира чемпионата мира. Футболисты Незалежной проиграли со счётом 1:3.

«Спасибо людям, которые досмотрели это позорище. Просто стыдно, как мы беззубо вышли и сыграли», — сказал Миколенко.

В полуфинале стыковых матчей отбора на чемпионат мира-2026 сборная Украины потерпела поражение от Швеции. Встреча в Валенсии завершилась со счётом 3:1 в пользу скандинавов, а три гола в ворота соперника оформил нападающий Виктор Дьёкереш, отличившийся на 6, 51 и 73-й минутах. Единственный мяч украинской команды на 90-й минуте забил Матвей Пономаренко.

