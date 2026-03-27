Италия сыграет с Боснией и Герцеговиной в матче за право выступить на ЧМ-2026
© Х / Italian Football TV
Сборная Италии победила Северную Ирландию в полуфинале плей-офф квалификации чемпионата мира 2026 года. Встреча в Бергамо завершилась со счётом 2:0. Счёт на 56-й минуте открыл Сандро Тонали, а на 80-й минуте Мойзе Кин удвоил преимущество итальянцев.
В финале итальянцы на выезде встретятся с Боснией и Герцеговиной, которая по пенальти переиграла Уэльс.
В других финальных парах сойдутся:
- Польша — Швеция;
- Косово — Турция;
- Дания — Чехия.
В другом полуфинале сборная Швеции разгромила Украину в Валенсии — 3:1. Главным героем матча стал Виктор Дьёкереш, оформивший хет-трик. Он забил на 6, 51 и 73-й минутах. Единственный мяч украинцев на 90-й минуте забил Матвей Пономаренко. Соперником Швеции в финале станет сборная Польши, которая обыграла Албанию со счётом 2:1.
