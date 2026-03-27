Хет-трик Дьёкереша оставил Украину без чемпионата мира по футболу
Сборная Швеции разгромила Украину в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира — 2026. Матч в Валенсии завершился со счётом 3:1. Главным героем встречи стал нападающий Виктор Дьёкереш, оформивший хет-трик: он забил на 6, 51 и 73-й минутах. Единственный мяч украинцев на 90-й минуте забил Матвей Пономаренко.
Швеция вышла в финальный раунд плей-офф, где встретится с командой Польши, которая переиграла сборную Албании (2:1). Матч состоится 31 марта. Украина завершила борьбу за выход на мундиаль.
Ранее сборная Ирана отказалась от участия в чемпионате мира по футболу 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Министр спорта страны Ахмад Доньямали причиной такого решения назвал гибель верховного лидера Али Хаменеи, ответственность за которую Тегеран возложил на Вашингтон. Президент США Дональд Трамп, со своей стороны, заявил, что ему не важно, примет ли сборная Ирана участие в чемпионате мира.
