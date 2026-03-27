Хет-трик Дьёкереша оставил Украину без чемпионата мира по футболу

Сборная Швеции разгромила Украину в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира — 2026. Матч в Валенсии завершился со счётом 3:1. Главным героем встречи стал нападающий Виктор Дьёкереш, оформивший хет-трик: он забил на 6, 51 и 73-й минутах. Единственный мяч украинцев на 90-й минуте забил Матвей Пономаренко.

Швеция вышла в финальный раунд плей-офф, где встретится с командой Польши, которая переиграла сборную Албании (2:1). Матч состоится 31 марта. Украина завершила борьбу за выход на мундиаль.