Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 22:05

Хет-трик Дьёкереша оставил Украину без чемпионата мира по футболу

Обложка © Х / Svensk Fotboll

Сборная Швеции разгромила Украину в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира — 2026. Матч в Валенсии завершился со счётом 3:1. Главным героем встречи стал нападающий Виктор Дьёкереш, оформивший хет-трик: он забил на 6, 51 и 73-й минутах. Единственный мяч украинцев на 90-й минуте забил Матвей Пономаренко.

Виктор Дьёкереш. Фото © Х / Svensk Fotboll

Швеция вышла в финальный раунд плей-офф, где встретится с командой Польши, которая переиграла сборную Албании (2:1). Матч состоится 31 марта. Украина завершила борьбу за выход на мундиаль.

МИД РФ потребовал от США упростить визовый режим для россиян перед ЧМ

Ранее сборная Ирана отказалась от участия в чемпионате мира по футболу 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Министр спорта страны Ахмад Доньямали причиной такого решения назвал гибель верховного лидера Али Хаменеи, ответственность за которую Тегеран возложил на Вашингтон. Президент США Дональд Трамп, со своей стороны, заявил, что ему не важно, примет ли сборная Ирана участие в чемпионате мира.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Сборная Швеции по футболу
  • Сборная Украины
  • ЧМ-2026
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar