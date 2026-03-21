МИД РФ потребовал от США упростить визовый режим для россиян перед ЧМ

МИД России выразил надежду, что Соединённые Штаты отменят дискриминационные визовые требования к российским гражданам. В ведомстве подчеркнули, что это особенно актуально в преддверии чемпионата мира по футболу, большинство матчей которого пройдут в США.

«Рассчитываем, что американские власти всё же отменят существующие дискриминационные визовые требования к российским гражданам, в том числе и в контексте предстоящего этим летом Чемпионата мира по футболу, большинство матчей которого пройдёт в США», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале российского внешнеполитического ведомства.

В МИД напомнили, что 40 лет назад, в разгар холодной войны, 11-летняя Катя Лычева стала первым «детским послом мира» СССР, посетив США и встретившись с президентом Рональдом Рейганом. Для современных российских детей, отметили в ведомстве, поехать в Америку сейчас проблематично.